Fotbalul are viitor la „U” Cluj! „Studenții” au încheiat un parteneriat strategic cu CS Inter Unirea pentru dezvoltarea sectorului juvenil

CS Inter Unirea a anunțat încheierea unui parteneriat strategic pentru sectorul de copii și juniori cu FC Universitatea Cluj și Academia Universitatea Cluj. Colaborarea le va oferi tinerilor fotbaliști acces la programe moderne de pregătire, monitorizare de specialitate și oportunități suplimentare de dezvoltare către fotbalul de performanță.

Foto: Facebook – Inter Unirea

CS Inter Unirea a oficializat un parteneriat strategic la nivelul centrului de copii și juniori cu FC Universitatea Cluj și Academia Universitatea Cluj, una dintre cele mai importante structuri de formare din fotbalul românesc.

Prin această colaborare, tinerii jucători ai clubului vor beneficia de programe moderne de pregătire și vor fi monitorizați îndeaproape de specialiștii formației clujene. Totodată, metodologia și principiile de dezvoltare utilizate în cadrul Academiei Universitatea Cluj vor fi implementate și la nivelul centrului de copii și juniori al celor de la CS Inter Unirea.

Prin această colaborare, tinerii jucători ai clubului vor beneficia de programe moderne de pregătire și vor fi monitorizați îndeaproape de specialiștii formației clujene. Totodată, metodologia și principiile de dezvoltare utilizate în cadrul Academiei Universitatea Cluj vor fi implementate și la nivelul centrului de copii și juniori al celor de la CS Inter Unirea.

Foto: Facebook – Inter Unirea

Oportunități noi pentru cei mai talentați jucători

Reprezentanții clubului consideră că noul parteneriat va crea un cadru favorabil pentru dezvoltarea sportivă a copiilor și juniorilor, oferindu-le acces la acțiuni comune, selecții și programe de dezvoltare organizate împreună cu Universitatea Cluj.

Astfel, cei mai talentați și dedicați fotbaliști vor avea șansa de a se face remarcați și de a face pași importanți către fotbalul de performanță.

Conducerea CS Inter Unirea vede această colaborare și ca pe o recunoaștere a muncii depuse în ultimii ani la nivelul clubului, dar și ca pe o continuare a proiectului de construire a unui mediu competitiv și profesionist pentru tinerii sportivi.

Aliniere la standardele fotbalului de elită

Potrivit oficialilor clubului, asocierea cu o structură de primă ligă înseamnă implementarea unor antrenamente moderne și a unei viziuni unitare asupra dezvoltării jucătorului, cu accent pe educație, disciplină și performanță.

Foto: Facebook – Inter Unirea

De asemenea, parteneriatul este privit ca un factor care poate consolida încrederea părinților și poate motiva copiii să își urmeze obiectivele sportive, oferind în același timp comunității garanția că dezvoltarea fotbalului local se realizează în conformitate cu standardele fotbalului de elită.

„Nutrim speranța că această colaborare reprezintă un pas important în dezvoltarea copiilor și juniorilor noștri și o oportunitate reală pentru construirea unui viitor de succes în fotbal”, au transmis reprezentanții CS Inter Unirea.

Mesajul clubului se încheie cu o promisiune și o ambiție comună: „Împreună creștem campionii de mâine!”.

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