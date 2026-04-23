Reacție halucinantă a lui Mandorlini: „Sper ca «U» Cluj să ia titlul!” Atac la Neluțu Varga

Andrea Mandorlini (65 de ani), fost antrenor la CFR Cluj, a vorbit despre ultima perioadă petrecută în România.

Mandorlini și-a încheiat toamna trecută al treilea mandat la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Italianul a revenit pe banca CFR-ului în luna august, la scurt timp după eliminarea echipei din preliminariile Conference League și plecarea lui Dan Petrescu.

Instalarea sa pe banca echipei nu a avut efectul scontat, astfel că a fost demis după doar nouă meciuri, timp în care a bifat două victorii, cinci egaluri și două eșecuri.

Locul său pe banca tehnică a fost luat de către Daniel Pancu, cel care a avut o serie fantastică de rezultate, a reușit calificarea în play-off iar ardelenii sunt acum pe locul 3, la cinci puncte distanță de primul loc.

La șase luni distanță după ce a plecat din Gruia, Mandorlini a acordat un interviu pentru Prima Sport în care a analizat ultima sa aventură în România, l-a atacat pe Neluțu Varga și a făcut un anunț surpriză: sper ca rivala din oraș, Universitatea, să câștige titlul de campioană în acest sezon.

„Sunt prieten cu Cristiano Bergodi, prieten foarte bun, l-am felicitat. A venit acolo și Zamfir. Dacă trebuie să aleg, văzând comportamentul lui CFR față de mine, cu siguranță țin cu «U» Cluj. Sper să facă un final de campionat foarte bun.

Eu am venit aici acum mulți ani, am câștigat, iar apoi nu am mai avut șansa să antrenez. Nu am avut parte de un comportament pozitiv și am venit aici cu multe așteptări, însă face parte din viață, accept și merg înainte.

Așa se termină, clubul e format din persoane, iar unele persoane nu s-au comportat bine și asta face parte din joc. În Italia se spune că peștele se împute de la cap.

Trebuie să-l felicit pe Neluțu Varga, un patron care a câștigat, care a reușit să aducă jucători la care nimeni nu se gândea, Zouma, Slimani, Badamosi. A avut norocul să lucreze cu un director sportiv incredibil, Mikael Silvestre.

I-a concediat pe directorii sportivi care au câștigat, care au scris istorie. Am rămas cu un gust amar, dar face parte din joc”, a spus Mandorlini, în interviul acordat pentru sursa menționată anterior.

