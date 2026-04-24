Neluţu Varga are o favorită surpriză la titlu dacă CFR nu va conta în luptă! Cui ţine pumnii finanţatorul din Gruia

Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova sunt la egalitate de puncte, ambele câte 39, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Cele două formaţii sunt cotate cu cele mai mari şanse la câştigarea titlului în acest sezon. CFR Cluj, locul 3, reintră în luptă în cazul unei victorii în derby-ul oraşului, însă nu va mai avea nicio şansă în cazul unui eşec.

Dacă nu vor conta până la final în lupta pentru primul loc, patronul vişiniiilor, Neluţu Varga, a anunţat că va ţine pumnii rivalei din oraş, Universitatea, în drumul către primul titlu din istoria clubului.

"Sincer, îmi doresc să câştigăm acest derby şi şanse matematice sunt la titlu, bineînţeles. Dar, mai întâi, să vedem ce facem în acest joc, ce se mai întâmplă în campionat, în etapa aceasta.

Important e să câştigăm fiecare meci, pas cu pas, şi vom vedea după unde vom fi. Sper să câştigăm sâmbătă, iar după acest meci vom putea să ne gândim şi la mai mult. Dar, în acest moment, repet, ne concentrăm la meciul cu Universitatea Cluj. După... Vom mai vorbi

Bineînţeles, că (aş vrea) Universitatea Cluj, în caz că nu vom lua noi! Până la urmă, sunt clujeni de-ai noştri", a spus Neluţu Varga, potrivit GSP.

