Percheziții la firme de arhivare din Cluj. Anchetatorii cercetează o fraudă de 1,45 milioane de lei.

Polițiștii au descins marți la 16 adrese din Cluj, București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare.

Polițiștii clujeni au efectuat 16 percheziții în cadrul operațiunii Jupiter, într-un dosar care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 1,45 milioane de lei. | Foto: IPJ Cluj

Polițiștii au efectuat marți 16 percheziții în Cluj, București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Anchetatorii susțin că 11 firme care activează în domeniul arhivării documentelor ar fi implicate într-un circuit infracțional care a produs un prejudiciu estimat la 1,45 milioane de lei.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

În cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, oamenii legii au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj și Ilfov, precum și în municipiul București. Perchezițiile au vizat sediile sociale și punctele de lucru ale unor persoane juridice, în vederea administrării probelor și documentării activității infracționale.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară în cadrul unei anchete coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. | Foto: IPJ Cluj

11 firme din domeniul arhivării, în atenția anchetatorilor

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, cercetările vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare. Din verificările efectuate până în prezent a rezultat că în circuitul infracțional ar fi implicate 11 societăți comerciale care au ca obiect principal de activitate activități ale arhivelor.

Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care au fost realizate operațiunile financiare și rolul fiecărei persoane implicate în acest mecanism.

Descinderi în Cluj, București și Ilfov într-o anchetă privind presupuse fapte de evaziune fiscală și delapidare. Cercetările vizează mai multe societăți comerciale din domeniul arhivării documentelor. | Foto: IPJ Cluj

Prejudiciul estimat depășește 1,4 milioane de lei

Conform datelor existente în dosar, prejudiciul produs este estimat la aproximativ 1.450.000 de lei.

La desfășurarea perchezițiilor au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Cluj, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov și Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului.

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