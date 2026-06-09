Sezonul se încheie la Stația Teatru Muzical din Cluj cu cinci spectacole unite de aceeași nevoie de apropiere, vulnerabilitate și întâlnire autentică

Stația Teatru Muzical din Cluj-Napoca încheie sezonul în luna iunie 2026 cu 5 specatacole diferite între ele , dar unite de aceeași nevoie.

Stația Teatru încheie aceste sezon cu cinci spectacole | Foto: Stația Teatru Muzical

Într-un oraș cu o ofertă culturală tot mai bogată, un teatru mic, ascuns la colț de stradă, intră în ultima lună a celei de-a treia sale stagiuni.

Stația Teatru/Muzical, unul dintre puținele spații independente dedicate teatrului muzical contemporan din România, încheie acest sezon cu cinci evenimente foarte diferite între ele, dar unite de aceeași nevoie de apropiere, vulnerabilitate și întâlnire autentică.

Cinci spectacole în luna iunie 2026 la Stația Teatru Muzical din Cluj-Napoca | Foto: Stația Teatru Muzical

Pe 13 iunie, de la ora 20.00, publicul este invitat la spectacolul invitat Kill Your Darlings, cu și de Lucia Mărneanu. Pornind de la intenția aparent simplă de a susține o conferință despre Saul Steinberg, ilustrator evreu născut în România și stabilit ulterior în Statele Unite, spectacolul explorează relația dintre admirație, memorie și adevăr. Ce alegem să păstrăm atunci când spunem povestea unui om? Ce se întâmplă când admirația se întâlnește cu realitatea? Un spectacol-conferință pentru oricine a avut vreodată un artist preferat.

Pe 14 iunie are loc Tiny Classics Sessions #7, seria prin care Stația aduce muzica clasică mai aproape de public. Departe de convențiile marilor săli de concert, Tiny Classics propune întâlniri intime între artiști și spectatori, într-un spațiu în care emoția și apropierea devin la fel de importante ca virtuozitatea.

Pe 19 iunie revine Extrinsec, one-man show-ul lui Adonis Tanța despre singurătate, vulnerabilitate și identitatea pe care o construim atunci când renunțăm la măști. Cu multă muzică, umor și sinceritate, spectacolul este completat de pianista Renata Burcă și saxofonistul Dan Păcurar și se numără printre producțiile jucate rar ale Stației.

Pe 29 iunie, Concert cu Inimi #14 aduce în prim-plan tema „ceilalți”. Cursanții urcă pe scenă cu fragmente personale despre oamenii care ne formează, ne schimbă sau ne însoțesc de-a lungul vieții. Seria Concert cu Inimi a devenit una dintre cele mai îndrăgite inițiative ale teatrului tocmai datorită sincerității și curajului cu care participanții aleg să transforme experiențe personale în întâlniri autentice cu publicul.

Stagiunea se încheie pe 30 iunie cu Marea Serbare #3, o seară dedicată comunității care s-a construit în jurul acestui spațiu: artiști, cursanți, colaboratori și spectatori. Un moment de celebrare și recunoștință pentru încă un an în care un teatru independent a continuat să reziste, să experimenteze și să adune oameni laolaltă.

Spectacol la Stația Teatru Muzical din Cluj-Napoca | Foto: Stația Teatru Muzical

După spectacole, la Stația rareori se aprind luminile și fiecare pleacă în grabă spre casă. De cele mai multe ori, oamenii mai rămân. La un pahar de vin, la o conversație începută în sală și continuată pe trotuar. Poate că tocmai asta definește cel mai bine acest loc: nu doar spectacolele, ci comunitatea care se naște în jurul lor.

Biletele pentru toate evenimentele sunt disponibile pe Eventbook.

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