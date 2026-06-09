Moneda europeană continuă să scadă. Cât valorează euro la cursul BNR?

Moneda europeană a înregistrat marți o nouă scădere în raport cu leul, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României.

Banca Națională a României a anunțat marți un nou curs în scădere pentru moneda unică europeană. Un euro a fost cotat la 5,2386 lei, față de 5,2436 lei înregistrat luni. | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Banca Națională a României a anunțat marți un nou curs în scădere pentru moneda unică europeană. Un euro a fost cotat la 5,2386 lei, față de 5,2436 lei înregistrat luni.

Și celelalte valute importante au pierdut teren în fața monedei naționale. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au fost cotate la valori mai mici comparativ cu ziua precedentă. Singura creștere a fost înregistrată de prețul aurului.

CITEȘTE ȘI:

Euro continuă să se deprecieze față de leu

Tendința descendentă a monedei europene se menține astfel pentru a doua zi consecutiv, în contextul evoluțiilor de pe piața valutară.

Toate valutele importante au scăzut

Dolarul american a fost cotat marți la 4,5315 lei, în scădere față de valoarea de 4,5565 lei înregistrată în ziua precedentă. Și lira sterlină a consemnat o depreciere ușoară, fiind cotată la 6,0664 lei, comparativ cu 6,0676 lei luni.

Francul elvețian a coborât la 5,6904 lei, de la 5,7073 lei în ședința anterioară. În schimb, prețul aurului a crescut. BNR a anunțat un curs de 630,8228 lei pentru un gram de aur, față de 628,8126 lei cât era luni. Creșterea vine după mai multe zile de fluctuații pe piața metalelor prețioase.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: