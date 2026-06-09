Transfăgărășanul, cel mai spectaculos drum din România, aproape de redeschidere. Vezi programul de circulație.

Cel mai spectaculos drum din România, Transfăgărășanul (DN7C), ar putea fi redeschis vineri, 12 iunie 2026.

Încă puțin și se redeschide circulația pe Transfăgărășan | Foto: Facebook, Cristian Pistol

Circulația rutieră pe Drumul Național 7C - Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri, 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, a anunțat marți, 9 iunie 2026, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul! Astăzi (marți, 9 iunie 2026 - n. red.) am semnat decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan (DN7C). Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09.00”, a scris Cristian Pistol, marți, într-o postare pe Facebook.

Program de circulație pe Transfăgărășan

Directorul CNAIR a mai anunțat că circulația pe Transfăgărășan va fi permisă doar între orele 7.00 și 21.00 „pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui”.

Transfăgărășanul este cel mai spectaculoas drumu din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condițiile meteorologice extreme din Munții Făgăraș, la peste 2.000 de metri altitudine.

Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă.

Până la redeschiderea circulației rutiere pe DN 7C - Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabina.

În luna mai 2026, Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat că deszăpezirea pe cel mai spectaculos drum din România, Transfăgărășan (DN7C), a ajuns în punctul cel mai dificil.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: