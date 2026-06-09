România, pe lista statelor NATO care ar putea fi vizate de Rusia. Avertismentul lansat de Institutul pentru Studiul Războiului.

România se află printre țările NATO care ar putea deveni ținta unor provocări sau atacuri atribuite Rusiei, potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului.

România se află printre țările NATO care ar putea deveni ținta unor provocări sau atacuri atribuite Rusiei, potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului. | Imagine generată cu ajutorul AI

Institutul pentru Studiul Războiului atrage atenția că Rusia ar putea utiliza incidente produse în apropierea sau chiar în interiorul granițelor NATO pentru a crea confuzie și a transfera responsabilitatea către alte state.

Experții avertizează că Moscova ar putea exploata incidente produse în apropierea frontierelor Alianței Nord-Atlantice pentru a evita responsabilitatea și pentru a alimenta campanii de dezinformare, conform Libertatea.ro.

Analiza vine după ce, pe 8 iunie, avioane de vânătoare franceze aflate în misiunea de poliție aeriană NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei. Potrivit autorităților letone, aparatul de zbor ar fi fost deviat din cauza sistemelor rusești de război electronic.

Raportul amintește și incidentul produs pe 5 iunie, când o dronă maritimă ucraineană a ajuns în apropierea coastelor României după ce și-ar fi pierdut controlul în urma bruiajului electronic exercitat de Rusia.

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ISW: Kremlinul ar putea folosi astfel de incidente pentru dezinformare

Experții americani consideră că Moscova ar putea folosi astfel de evenimente pentru a promova narațiuni false și pentru a evita asumarea responsabilității în cazul unor incidente viitoare.

„Kremlinul va continua probabil să folosească astfel de incidente în apropierea sau chiar în interiorul granițelor NATO pentru a absolvi Rusia de vina pentru orice atacuri accidentale cu drone rusești sau pentru un atac sub steag fals împotriva României ori a statelor baltice”, se arată în analiza citată de ISW.

Rusia continuă să respingă negocierile de pace

În același raport, Institutul pentru Studiul Războiului susține că Rusia continuă să respingă propunerile de negociere formulate de Ucraina și de liderii europeni.

Potrivit analizei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să înghețe linia frontului actuală și să reia negocierile directe cu Moscova, însă președintele rus Vladimir Putin ar fi respins această variantă.

De asemenea, mai mulți oficiali ruși au declarat că propunerile occidentale privind un armistițiu și reluarea negocierilor sunt „inacceptabile”, susținând că obiectivele militare ale Federației Ruse nu s-au schimbat.

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