S-a aflat arbitrul delegat pentru derby-ul Clujului dintre CFR și „U”!

CFR Cluj și Universitatea se vor întâlni în prima etapă din returul play-off-ului, în Gruia.

„U” Cluj a câștigat ultimul meci dintre cele două echipe / Foto: monitorulcj.ro

Etapa cu numărul #6 va debuta în acest weekend, iar primul meci din cadrul play-off-ului este chiar derby-ul Clujului, dintre CFR și Universitatea.

Cele două echipe sunt despărțite de 5 puncte în acest moment, cu cinci etape înainte de finalul campionatului. „Studenții” sunt pe primul loc, în timp ce vișiniii ocupă locul 3.

Meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj va avea loc sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:30, pe arena din Gruia. Alb-negrii au câștigat ultimul duel direct, scor 2-1, cu un gol marcat de Mendy la una dintre ultimele faze ale meciului.

Duelul de sâmbătă seara va fi condus de la centru de fratele celui mai mare arbitru român din prezent. Szabolcs Kovacs, fratele mai mic al lui Istvan, va arbitra partida, ajutat la cele două linii de Mihai Marius Marica şi Cristian Daniel Ilinca.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Lucian Rusandu, arbitru de rezervă va fi Viorel Nicuşor Flueran, iar observator Octavian Şovre.

