Comisia Europeană anunță al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Ursula von der Leyen: „Sancţiunile noastre sunt dure”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marţi propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei.

Comisia Europeană anunță al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Ursula von der Leyen: „Sancţiunile noastre sunt dure”.| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Noul pachet de sancțiuni vizează sectoare esenţiale precum energia, serviciile financiare, comerţul şi pescuitul, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Propunerile trebuie validate și de Consiliul UE înainte de a intra în vigoare.

Comisia Europeană anunță al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Ursula von der Leyen: „Sancţiunile noastre sunt dure”.

Sancțiunile vin pe fondul slăbirii tot mai accentuate a economiei Rusiei, vlăguită de efortul de război și de precedentele sancțiuni internaționale. În ciuda problemelor economice, liderul rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina.

„Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a servit în forţele armate ruse de la începerea războiului” din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferinţă de presă la Bruxelles.

Flota fantomă a Rusiei și băncile, sub sancțiunle UE

„Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact. Sancţiunile noastre sunt dure. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei”, a adăugat ea.

Noul pachet de sancţiuni, ce trebuie să fie adoptat de Consiliul UE pentru a intra în vigoare, adaugă 30 de nave care ajută aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei, flotă prin care Moscova încearcă să ocolească sancţiunile comerciale internaţionale. Aceste 30 de nave se adaugă celor 632 de vase deja supuse sancţiunilor UE.

De asemenea, vor fi vizate de noile sancţiuni încă 31 de bănci comerciale ruse.

Potrivit şefei executivului UE, noul pachet de sancţiuni va viza mai multe metale şi aliaje folosite în sectorul apărării şi cel aerospaţial.

Precedentul pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei a inclus interzicerea tranzacţiilor cu 20 de bănci ruse şi a tranzacţiilor cu criptomoneda RUBx, interzicerea accesului în porturile din Uniunea Europeană pentru noi nave din aşa-numita „flotă din umbră” folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiunile occidentale şi sancţiuni asupra a 120 de persoane şi entităţi.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică în prezent unui număr de peste 2.600 de persoane şi entităţi.

CITEȘTE ȘI: