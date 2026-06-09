Medic ucis și incendiat în București. Doi complici ai menajerei suspectate de crimă, arestați pentru valorificarea bunurilor furate!

Un medic de 72 de ani din București a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit în propria locuință, iar apoi apartamentul a fost incendiat într-o încercare de a șterge urmele crimei.

Un medic în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în apartamentul său din București, după ce a fost atacat cu mai multe lovituri de cuțit. | Imagine generată cu ajutorul AI

Un medic în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în apartamentul său din București, după ce a fost atacat cu mai multe lovituri de cuțit. După comiterea crimei, autoarea a incendiat locuința victimei pentru a distruge urmele și a îngreuna ancheta.

Doi apropiați ai femeii acuzate că a ucis un medic în vârstă de 72 de ani și i-a incendiat locuința au fost arestați după ce anchetatorii au descoperit că au ajutat la valorificarea bunurilor sustrase din apartamentul victimei, conform Agerpres.ro.

Procurorii susțin că cei doi știau proveniența obiectelor și au participat la vânzarea sau amanetarea acestora, inclusiv după ce principalul suspect fusese deja arestat.

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Doi complici, acuzați că au vândut bunurile furate după crimă

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a unui bărbat de 46 de ani și plasarea în arest la domiciliu a unei femei de 49 de ani, într-un dosar de tăinuire legat de una dintre cele mai șocante crime petrecute în acest an în Capitală.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cei doi sunt acuzați că au primit și valorificat bunuri furate din locuința unui medic de 72 de ani, ucis la sfârșitul lunii martie de femeia care îi făcea menajul.

Anchetatorii susțin că imediat după comiterea crimei, suspecta principală a dus la locuința bărbatului mai multe obiecte de valoare aparținând victimei, printre care ceasuri, bijuterii din aur și telefonul mobil al medicului.

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Medicul a fost înjunghiat și apoi incendiat în propria locuință

Conform anchetei, în seara de 31 martie 2026, femeia în vârstă de 39 de ani l-ar fi atacat pe medic în apartamentul acestuia din București.

Procurorii afirmă că victima a fost înjunghiată de mai multe ori, inclusiv în zona toracică, una dintre lovituri afectând inima. După comiterea omorului, suspecta ar fi sustras bunuri din locuință și ar fi incendiat apartamentul folosind materiale inflamabile, încercând astfel să distrugă urmele faptei.

Femeia a fost arestată preventiv la începutul lunii aprilie pentru omor, furt calificat și distrugere.

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Ceasuri, bijuterii și contracte de amanet găsite la percheziții

Ancheta a arătat că bărbatul care a primit bunurile furate le-a predat ulterior fostei sale concubine pentru a fi valorificate. După aceea, acesta a plecat în Italia, continuând însă să coordoneze operațiunile de vânzare.

Femeia a reușit să amaneteze o parte dintre obiecte, iar traseul acestora a fost refăcut de polițiști, ceea ce a dus la identificarea și reținerea celor doi suspecți.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit la domiciliul femeii 16 ceasuri bărbătești, precum și mai multe contracte de amanet încheiate după data crimei. La locuința bărbatului au fost descoperite telefonul mobil al victimei și unul dintre ceasurile aparținând medicului.

Cercetările continuă

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii Serviciului Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bunurile victimei au fost ascunse și valorificate după comiterea crimei.

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