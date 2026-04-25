CFR Cluj, mutare de impact! Ricardo Cadu revine în Gruia: „Bine ai venit acasă!”

CFR Cluj anunță o mutare de senzație în Gruia, chiar înainte de derby-ul Clujului. Fostul fundaș și căpitan al „feroviarilor”, Ricardo Cadu, revine la echipă după 12 ani.

Mutare de senzație la CFR Cluj: Fostul căpitan Ricardo Cadu revine în Gruia: „Bine ai venit acasă!"

Ricardo Cadu (44 de ani) a revenit în Gruia.

Anunțul oficial a fost făcut, sâmbătă, de CFR Cluj.

Unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria CFR-ului revine în Gruia!

Fostul căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de sâmbătă, funcția de director sportiv.

„Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, se arată în mesajul de bun-venit publicat de CFR Cluj.

Cadu a îmbrăcat tricoul echipei CFR Cluj timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.

După încheierea carierei de jucător, Cadu și-a continuat parcursul în fotbal, urmând cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și acumulând experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: