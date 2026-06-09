Sechestru de 1,5 milioane lei pentru o firmă din Cluj: contribuțiile angajaților au fost reținute, dar nu au mai fost virate la stat

Dosar penal în cazul unei firme din Cluj și a administratorului acesteia, care au prejudiciat bugetul de stat cu 1,5 milioane de lei: contribuțiile angajaților au fost reținute, dar nu au fost virate către stat.

Sechestru de 1,5 milioane lei pentru o firmă din Cluj: contribuțiile angajaților au fost reținute, dar nu au mai fost virate la stat|Foto: pexels.com

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor unei societăți comerciale și ale administratorului acesteia, într-un dosar penal ce vizează un prejudiciu de 1,526 milioane de lei.

Sechestru de 1,5 milioane lei pentru o firmă din Cluj: contribuțiile angajaților au fost reținute, dar nu au mai fost virate la stat

Concret, din toamna lui 2024 și până în primăvara anului trecut, administratorul unei firme a reținut și nu a virat obligațiile fiscale, rezultate din activitatea societății și aferente salariilor angajaților societății, arată procurorii.

„În esență, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii de către persoana fizică în calitate de administrator al persoanei juridice, care a reținut și nu a virat obligațiile fiscale reținute la sursă cu termenul de scadență septembrie 2024 – mai 2025, rezultate din activitatea societății și aferente salariilor angajaților societății, la datele scadente şi nu le-a plătit în termen de 60 de zile de la împlinirea datelor scadente, deşi existau disponibilități financiare în acest sens, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 1.525.006 lei”, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

În acest sens, în cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile și poprirea asupra sumelor de bani datorate.

Cercetările vizează infracțiuni (9 acte materiale) de reținerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

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