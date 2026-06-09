Viitorul skatepark din Gheorgheni va costa mai puțin. Emil Boc: „Am semnat raportul procedurii pentru realizarea proiectului”.

A fost ajudecată licitația pentru realizarea skatepark-lui de interior din Baza Sportivă Gheorgheni, Cluj-Napoca.

Un skatepark de interior va fi construit la Baza Sportivă din Gheorgheni, Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emi Boc

„O veste bună, dragi clujeni. Tocmai am semnat raportul procedurii pentru realizarea skatepark-ului din Baza Sportivă din Gheorgheni”, a anunțat Emil Boc, marți, 9 iunie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Skateparkul din Gheorgheni va costa mai puțin

Conform edilului, câștigătorul licitației este Asocierea SC Axial Construct Invest SRL - SC MRD Instal SRL, pentru prețul de de 12,4 milioane de lei fără TVA, raportat la o valoare estimată de 20,5 milioane de lei.

„Mai puțin cu aproximativ 8 mil. lei față de valoarea estimată. O veste bună din perspectiva banilor pe care îi cheltuim”, a mai spus Emil Boc.

La licitația pentru skatepark-ul din Gheorgheni au fost nouă participanți.

În cazul în care se depun contestații, acestea se soluționează potrivit legii.

Cât durează lucrările la viitorul skatepark din Gheorgheni?

„Urmează semnarea contractului și apoi lucrările propriu-zise în teren. Ne apucă de treabă. La săpat în teren. Parcul trebuie realizat în 18 luni. 6 luni pentru partea de proiectare, 12 luni pentru construcție”, a mai spus Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca va amenaja un ansamblu pentru sport și activități recreative alcătuit dintr-o zonă de skatepark acoperit - cu o copertină pietonală înierbată, amenajată ca zonă de recreere pentru utilizatorii spațiilor sportive și spectatori - și o serie de spații conexe.

Skatepark-ul va fi alcatuit din 2 zone majore: o zona destinată sportivilor pasionați de biciclete și trotinete și o zonă pentru sportivii pasionați de skateboard

Zona destinată sporturilor extreme, încadrată într-o cuvă scufundată de beton armat va avea o suprafață utilă aproximativă de 1060 mp, iar copertina înierbată o suprafață de cca. 2000 mp

Skateparkul va cuprinde atât zone cu dificultate redusă pentru utilizatorii neexperimentați, în care elementele propuse vor avea o diferență mică de nivel față de sol și un grad de înclinare redus pentru rampe, cât și zone cu dificultate ridicată pentru utilizatorii experimentați, cu elemente având o diferență de nivel mare față de sol și rampe inclinate care permit lansarea în viteză.

Pentru sportivii începători, dar si pentru cei experimentați care încearcă mișcări noi, a fost propus un „foam-pit” – o cuva din beton, căptușită cu saltele din burete și umplută cu cuburi din burete, iar adiacent la acesta, a fost propus un „bowl” – un element circular din beton armat care facilitează săriturile în „foam-pit”

Pe lângă spațiile dedicate activităților sportive din cadrul zonei de skatepark, proiectul propune o serie de spații conexe funcțiunii de bază, respectiv:

un perete exterior de escaladă

o zona de gradene sub copertina înierbată

o piațetă

Investiția mai cuprinde:

Mobilier urban; toalete, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități

Iluminat ambiental și sportiv eficient energetic

Supraveghere video

Sistem de panouri fotovoltaice pentru energie regenerabilă

Sisteme pentru colectarea apei pluviale, irigații și drenaj

Reamenajare spații verzi cu specii locale și gazon.

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