Ciprian Deac are oferta pe masă pentru a reveni în fotbal: „L-am primi cu brațele deschise!”

Ciprian Deac, jucător care și-a încheiat cariera de jucător profesionist la finalul acestui sezon, a primit o nouă ofertă de a-și continua cariera.

Ciprian Deac s-a retras la finalul acestui sezon / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Cu toate că a trecut de 40 de ani, fostul mijlocaș de la CFR Cluj a primit o ofertă de a continua să joace fotbal.

Sănătatea Cluj, echipă care are ca obiectiv promovarea în al doilea eșalon, l-a ofertat pe jucător prin intermediul patronului Aurelian Ghișa.

„De ce nu? Chiar dacă rămâne în cadrul clubului ar putea să vină să joace la noi, dacă dorește. Îi facem o invitație. Ne-am gândit și mai demult la el și ne-am bucura dacă în timpul liber ar veni să joace pentru Sănătatea.

Poate i-ar prinde bine și lui, pentru întreținere și continuitate. Au fost mai mulți jucători care au venit la noi, după retragere. I-am primit cu brațele deschise, cum l-am primi și pe Ciprian Deac. Ar fi o onoare pentru noi.”, a spus patronul echipei pentru Liga 2 Prosport.

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