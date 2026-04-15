Doi jucători de la U-BT, în echipa sezonului din EuroCup!

U-Banca Transilvania a încheiat a patra participare în BKT EuroCup în faza sferturilor de finală, bifând pentru al treilea an consecutiv această performanță.

Darron Russel, jucător la U-BT / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Parcursul echipei nu a trecut neobservat în rândul fanilor, antrenorilor, jurnaliștilor și căpitanilor formațiilor din competiție, care, în perioada 30 martie – 10 aprilie, au votat cei 10 jucători incluși în echipele ideale ale sezonului 2025-2026 din BKT EuroCup.

Mitch Creek și Daron Russell, principalele arme ofensive ale „alb-negrilor” în cele 20 de meciuri disputate în acest sezon, au fost selectați în a doua echipă ideală a competiției. Chiar dacă U-Banca Transilvania s-a oprit în sferturi, Daron Russell continuă să ocupe prima poziție în clasamentul punctelor marcate pe meci și locul secund în clasamentul paselor decisive adunate pe întâlnire.

Fundașul american a înregistrat medii de 19.8 puncte, 3.6 recuperări și 6.2 pase decisive, performanțe care l-au clasat pe locul 4 în ierarhia indicelui de eficiență, cu o medie de 20.5.

În luna octombrie a anului trecut, în victoria din deplasare cu Neptunas Klaipeda, Russell a reușit 37 de puncte, evoluție care i-a adus titlul de MVP al etapei a 12-a și, totodată, recordul stagional de puncte marcate. Dintre cele 37 de puncte, 21 au venit din spatele semicercului, o performanță neegalată în acest sezon de vreun alt jucător.

O săptămână mai târziu, fundașul a impresionat din nou, reușind 15 pase decisive în meciul cu Slask Wroclaw, cel mai mare număr de pase decisive înregistrate de un jucător într-un singur meci în tot sezonul.

La rândul său, Mitch Creek a contribuit cu 17.7 puncte, 4.1 recuperări și 2.1 pase decisive pe meci. Evoluțiile sale din cele 19 partide disputate în a doua competiție ca valoare din Europa i-au adus un indice al eficienței de 19.8, a cincea cea mai bună medie dintre jucători. În patru partide, Mitch a încheiat cu minim 34 în dreptul lui la indicele eficienței.

Extrema australiană a reușit 40 de puncte în victoria de pe teren propriu împotriva celor de la Neptunas, devenind al șaptelea jucător din istoria EuroCup care atinge această bornă. În urma acestei prestații, Creek a fost desemnat MVP-ul etapei a 11-a.

Din a doua echipă ideală a sezonului 2025-2026 din BKT EuroCup mai fac parte Anthony Brown (Besiktas Gain Istanbul), Both Gach și Darius McGhee (ambii de la Cosea JL Bourg-en-Bresse).

