U-BT Cluj-Napoca joacă în a doua zi de Paște cu Steaua Roșie Belgrad în Liga Adriatică

Imagine din meciul pe care U BT l-a disputat cu Steaua Roșie Belgrad pe teren propriu. | Foto: monitorulcj.ro

U-BT Cluj-Napoca va disputa un meci important în a doua zi de Paște, când va evolua în deplasare împotriva formației Steaua Roșie Belgrad, în cadrul fazei Top 8 din Liga Adriatică. Partida este programată luni, 13 aprilie, de la ora 19:00, în Sala Pionir din Belgrad, și reprezintă ultima deplasare a clujenilor din această etapă a competiției.

Ambele echipe sunt deja calificate în play-off, însă rezultatele din ultimele etape vor influența poziționarea finală în clasament și configurația duelurilor eliminatorii. Înaintea confruntării, Steaua Roșie ocupă locul 4, cu 17 victorii și 5 înfrângeri, în timp ce U-BT se află pe poziția a cincea, cu 13 victorii după 22 de etape.

Moment de reculegere pentru Duško Vujošević

Înaintea startului partidei va fi ținut un moment de reculegere în memoria fostului antrenor Duško Vujošević, care a pregătit ambele formații de-a lungul carierei sale. Tehnicianul a antrenat U-BT Cluj-Napoca în perioada 2019–2021 și Steaua Roșie în sezonul 1991–1992.

Sârbii au câștigat meciul tur

Cele două echipe s-au întâlnit și în turul Top 8, pe 8 martie 2026, când formația din Belgrad s-a impus la Cluj-Napoca cu scorul de 97-85. Ultimul meci al clujenilor din această fază a competiției va avea loc pe 19 aprilie, pe teren propriu, împotriva formației KK Budućnost.

