Doliu la U-BT Cluj. A murit Dusko Vujosevic, antrenorul care a câștigat două trofee cu „studenții”.

Sârbul Dusko Vujosevic, fostul antrenor al echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, a decedat miercuri, 8 aprilie 2026, la vârsta de 67 de ani.

Vujosevic a fost antrenorul echipei Partizan Belgrad în patru mandate între 1985 și 2015 și a câștigat 12 titluri naționale și cinci titluri regionale cu acest club, al cărui simbol a devenit. Vujosevic a antrenat de asemenea naționala Serbiei și Muntenegrului.

Născut în Muntenegru, el a mai pregătit, de-a lungul carierei sale, echipe ca Brescia (Italia), ȚSKA Moscova (Rusia) și Limoges (Franța).

El și-a încheiat cariera la U-BT Cluj-Napoca, pe care a antrenat-o între 2019 și 2021.

Dusko Vujosevic, campion cu U-BT Cluj

„Ajuns la Cluj-Napoca în vara anului 2019, tehnicianul sârb a ocupat rolul de antrenor coordonator al echipei de seniori, contribuind decisiv la progresul echipei noastre. În cele două sezoane petrecute la Cluj-Napoca, «Dule» a ajutat-o pe U-BT să cucerească Cupa României și titlul național, rezultate care poartă amprenta experienței sale”, potrivit u-bt.ro.

Vujosevic se lupta de mult timp cu probleme grave de sănătate. El a fost spitalizat în martie după o deteriorare semnificativă a stării sale de sănătate din cauza unor probleme cardiace și pulmonare, potrivit postului public de televiziune sârb RTS, citat de Agerpres.ro.

„O veste foarte tristă pentru întreg baschetul european. Sunt recunoscător pentru perioada petrecută alături de dânsul și pentru lecțiile pe care le-am învățat în cei doi ani”, a spus Mihai Silvășan, antrenor principal U-BT Cluj

„Suntem foarte mândri că în istoria clubului am avut un antrenor de un asemenea calibru, pe Duško Vujošević, iar eu, personal, sunt foarte mândru că l-am cunoscut și am petrecut mult timp cu el aici, la Cluj. Cu siguranță moștenirea lui a rămas în rezultatele noastre și va fi o parte din istoria echipei noastre. Nu va fi uitat niciodată”, a spus Branko Cuić, director executiv U-Banca Transilvania.

CITEȘTE ȘI: