Vasile Miriuță, aproape de o minune la Sănătatea Cluj! Care este secretul și ce spune despre promovarea în Liga 2

Cu doar o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Sănătatea Cluj ocupă locul secund în Seria a 8-a din Liga a 3-a, iar o victorie în ultima etapă contra celor de la Viitorul Cluj i-ar duce pe jucătorii pregătiți de Vasile Miriuță pe prima poziție.

Dintr-o echipă care lupta pentru evitarea retrogradării în sezoanele trecute, „virușii verzi” au ajuns o candidată la promovarea în eșalonul al doilea.

„Am niște băieți extraordinari, un patron extraordinar, care se ține tot timpul de cuvânt. Avem atmosferă bună la echipă, am făcut jocuri bune și am reușit să formez un grup bun.

Am reușit să conving câțiva jucători buni să vină alături de mine, chiar dacă noi, Turda și Viitorul Cluj avem cele mai slabe bugete din serie. Iată că putem câștiga seria, chiar dacă alte echipe au bugete de trei-patru ori mai mari decât noi”, a explicat tehnicianul, într-un interviu pentru Liga2 ProSport.

Performanța de la Cluj este cu atât mai mare cu cât clubul dispune de resurse limitate și nu a avut acest obiectiv la începutul sezonului.

„Când m-a sunat ginerele domnului Ghișa, Rareș Tînc, care este mereu lângă echipă, am spus că trebuie să încercăm să aduce băieți tineri. Pentru că salariile sunt foarte mici la noi. Dar uite că se poate face performanță și cu bani puțini, dacă ești corect și muncești.

Sunt jucători care și lucrează. Aveam vreo trei jucători care merg la muncă și după muncă vin la antrenament. Sunt salarii și de 1500 de lei. Dar media este de 2500 – 3000 de lei. În primul rând avem un avantaj că suntem în Cluj. Majoritatea vin pe bani mai puțini la Cluj-Napoca decât pe bani mai mulți în altă parte.

Expunere este mai mare, sunt din zonă. Anul trecut am dat vreo 7-8 jucători la Divizia B și în străinătatea. Avem un jucător care a plecat la Zilina, pe Josef Aidoo. Astăzi mai avem alți trei jucători străini în lot.

Nimeni nu ne-a zis că nu putem promova (râde). Vom juca la victorie orice meci, în play-off. Sincer, acum în clasamentul din play-off suntem pe locul 2. Poli Timișoara este pe primul loc, cu 13 puncte și noi avem 11. Mergem să jucăm pentru că am demonstrat că avem o echipă bună”, a continuat Miriuță.

Vasile Miriuță s-a întors pe banca Sănătății Cluj la începutul sezonului. El nu a continuat la Poli Iași după retrogradarea echipei din prima ligă, astfel că s-a întors în Ardeal iar acum este aproape de o realizare incredibilă.

„S-a mirat multă lume și când m-am dus la Iași. Nu mi-e rușine să merg să muncesc. Unde sunt bine primit și mi se oferă condiții merg. Am fost și la Baia Mare, la Dinamo, la CFR, la Târgoviște, la Iași… Merg cu mare drag să lucrez. Nu toți antrenorii pot antrena în Champions League.

Și mă bucur că am ales să vin la Sănătatea. Cine se gândea că la o echipă care 3-4 ani la rând a fost retrogradată vine Miriuță și cu domnul doctor Ghișa și echipa intră în play-off? Nu ne dădea nimeni nici o șansă nici să intrăm în play-off. Uite că putem termina pe locul unu.”, a spus el.

CITEȘTE ȘI: