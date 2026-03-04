Sănătatea Cluj a transferat un jucător la Hellas Verona!

Sănătatea Cluj a anunțat că jucătorul Dragoș Kirali (17 ani) a ajuns la o înțelegere cu formația italiană Hellas Verona.

Dragoș Kirali / Foto: CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca Facebook

Sănătatea Cluj se desparte în această perioadă de mercato de unul dintre cei mai promițători jucători din lotul echipei.

La numai 17 ani, Dragoș Kirali a bătut palma cu selecționata U-18 a celor de la Hellas Verona, club care evoluează în Serie A. Născut în 2009, Kirali evoluează ca fundaș central, potrivit paginii de Transfermarkt, iar până în acest moment a adunat nu mai puțin de 10 meciuri la selecționatele de tineret ale României.

Kirali, la a doua experiență în Italia!

„Virușii verzi” au anunțat miercuri prin intermediul unui comunicat postat pe pagina oficială de Facebook că fotbalistul a semnat deja cu Verona.

„Dragoș este un exemplu că se poate, fiind un jucător extrem de serios și muncitor. A acceptat trecerea la Liga 3 prin modestie și mult curaj chiar dacă era cel mai mic din lot.

A fost remarcat de Hellas Verona prin echipa de scouteri și, în cele din urmă, s-a realizat și transferul care a presupus niște etape de parcurs. Am mare încredere că poate face performanță la Hellas Verona. Îi dorim mult succes!”, a spus Marius Semeniuc, managerul echipei.

Experiența de la Hellas Verona nu va fi, însă, prima din Italia pentru fotbalist. Înainte să ajungă la Sănătatea Cluj, Kirali a mai evoluat pentru Empoli.

La scurt timp după anunțul transferului său, el a transmis un mesaj de mulțumire către cei din conducerea clubului. „Multumesc staff-ului, domnului patron Ghișa Aurelian și, mai ales, domnului Marius Semeniuc care m-a ajutat foarte mult să ajung până aici!”

