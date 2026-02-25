Sănătatea Cluj a cedat un jucător la o echipă din Superligă!

Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Sănătatea Cluj pentru transferul lui Tudor Suciu.

Tudor Suciu a semnat cu Universitatea Craiova / Foto: CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca Facebook

În vârstă de 18 ani, Suciu evoluează ca fundaș central și a mai trecut pe la academiile celor de la FCSB și Sassuolo până să revină în România.

La finalul anului trecut, în luna octombrie, el s-a întors în țara natală și a semnat cu Sănătatea Cluj, locul 4 în Seria a 8-a din Liga 3 în acest moment.

„Sănătatea Cluj transferă la Universitatea Craiova! Tudor Suciu a fost împrumutat la clubul craiovean până la finalul acestei stagiuni, Universitatea având și opțiune de transfer.

Fundașul central este născut în anul 2008, și a venit la Sănătatea Cluj de la clubul italian Sassuolo. Mult succes, Tudor!”, au scris ardelenii pe Facebook.

Cu toate că a ajuns la un acord cu formația patronată de Mihai Rotaru, el nu va evolua pentru prima echipă. Momentan, Suciu va fi trimis să joace la echipa secundă a clubului, tot în al treilea eșalon, aflată pe primul loc în Seria 5.

