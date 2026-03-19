Sănătatea Cluj poate obține calificarea matematică în play-off după următorul meci! Ce scenariu trebuie respectat

Sănătatea Cluj este aproape de a produce o adevărată surpriză în al treilea eșalon, anume calificarea în play-off-ul de promovare în Liga 2.

Sănătatea Cluj poate ajunge matematic în play-off-ul Ligii a 3-a după această etapă

Cu două etape înainte de final, „virușii verzi” sunt pe locul trei, cu 42 de puncte, cu două mai mult decât Crișul Sântandrei, echipa aflată pe locul 5, prima poziție care duce în play-out.

Cele două formații se întâlnesc în această etapă pe terenul echipei bihorene. În cazul unei victorii, Sănătatea Cluj va ajunge la 5 puncte peste principala contra-candidată cu doar o etapă rămasă de jucat și își asigură prezența în play-off.

Situația s-ar complica, însă, pentru echipa antrenată de Vasile Miriuță și Cosmin Tilincă dacă verzii vor pierde acest duel. Sântandrei îi vor depăși cu doar un punct, iar totul se va decide în ultima etapă, atunci când se vor juca meciurile SCM Zalău - Sântandrei și Sănătatea Cluj - Viitorul Cluj.

Dintre toate echipele din județul Cluj aflate în Liga 3, Sănătatea Cluj este singura care a emis pretenții de promovare în această ediție. Unirea Dej este pe locul 8, cu 18 puncte, Academia de Fotbal Viitorul Cluj se află o poziție mai jos, 17 puncte, în vreme ce Arieșul Sticla Turda nu s-a prezentat la primele două meciuri programate în 2026 și a fost exclusă din campionat. Turdenii acumulaseră doar 2 puncte în primele 17 etape din acest sezon.

