Înlocuitor pentru Chipciu? „U” Cluj a pus ochii pe un fundaș stânga

Universitatea Cluj este interesată să-l transfere pe jucătorul Andres Dumitrescu (24 de ani).

Chipciu a ajuns la Universitatea Cluj de la rivala din oraș, CFR | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Cristiano Bergodi încearcă să acopere posturile considerate deficitare în acest moment, iar unul dintre acestea este și acela de fundaș stânga.

Poziția unde evoluează ca titular de drept căpitanul Alex Chipciu (36 de ani) este dublat în acest moment doar de Miguel Silva.

Portughezul nu l-a convins pe Bergodi pentru moment, care l-a introdus în doar două meciuri de campionat de când a semnat la Cluj.

Gazeta Sporturilor anunță că ardelenii s-au orientat către un fundaș lateral de picior stâng și s-au oprit la Andres Dumitrescu, actualmente jucătorul celor de la Slavia Praga, trecut prin România pe la Sepsi.

Cumpărat de la formația covăsneană în 2023 pentru un milion de euro, Dumitrescu nu s-a impus la Praga, astfel că a fost cedat de două ori la formaţia din Sf.Gheorghe, de fiecare dată sub formă de împrumut.

Nici în prima parte a acestui sezon nu a jucat prea mult: a bifat doar 5 apariţii, astfel că revenirea în Superligă ar putea reprezenta un adevărat restart pentru cariera sa.

