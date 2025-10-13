Devotamentul lui Alex Chipciu: a ținut neapărat să fie la antrenamentul Universității Cluj!

La mai puțin de zece ore distanță de la momentul victoriei cu Austria, jucătorul celor de la U Cluj, Alex Chipciu (36 de ani), s-a întors la echipa de club.

Chipciu a ajuns la Universitatea Cluj de la rivala din oraș, CFR | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Cu toate că alergase peste 10 kilometri în meciul de duminică seara, potrivit raportului UEFA, veteranul echipei lui Ioan Ovidiu Sabău n-a ținut cont și a ținut expre să ajungă la antrenamentele echipei.

„I-am dat un mesaj dimineață să îl felicit pentru evoluția de aseară. Am schimbat câteva cuvinte și l-am întrebat ce face, când merge la Cluj. El mi-a zis că tocmai ce ajunsese în vestiar la antrenament.

Era 09:50, azi dimineață (luni n.red), înainte de emisiune. Mă gândesc că el a luat avionul la 7 azi dimineață să meargă spre Cluj ca să ajungă la antrenament. Atunci a intrat în vestiar când am vorbit cu el!”, a dezvăluit Florin Gardoș într-o intervenție pentru publicația Fanatik.

Chipciu, cel mai bătrân de pe teren

La 36 de ani, Chipciu a fost cel mai în vârstă jucător trimis de Mircea Lucescu în partida contra Austriei. În absența lui Nicușor Bancu, el a evoluat în flancul stâng al apărării și a fost menținut de selecționer pe teren până la finalul partidei, fiind notat cu 6.7 la finalul meciului de către cei de la Flashscore.

Fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj fusese convocat la națională și la acțiunea precedentă, dar evoluase doar 30 de minute în amicalul contra Canadei, iar la meciul cu Cipru fusese lăsat pe banca de rezerve.

