Octavian Ursu, la un pas să semneze cu o echipă din Cluj! | EXCLUSIV

Mijlocașul Octavian Ursu (31 de ani) este liber de contract după ce s-a despărțit de Unirea Dej.

Ursu a jucat în trei perioade la U Cluj, între 2013 și 2019 | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Dejenii au avut parte de o primă parte de sezon dezamăgitoare. Deși clubul și-a propus accederea în play-off, Unirea este abia pe locul 8, cu 14 puncte după 17 meciuri.

Cu obiectivul compromis pentru acest sezon, o parte dintre jucătorii importanți au plecat de la echipă. Este vorba despre mijlocașul Octavian Ursu și atacantul Andrei Istrate.

Primul și-ar putea continua cariera, însă, tot în județul Cluj. Din informațiile obținute de monitorulcj.ro, Octavian Ursu este în negocieri cu Sănătatea Cluj.

„Virușii verzi” au făcut până acum un sezon peste așteptări. Sunt pe locul 4 al Seriei a 8-a, cu 35 de puncte, cu două mai multe decât Crișul Sântandrei, principala contra-candidată la un loc în play-off la finalul sezonului regulat.

Cine este Octavian Ursu

Originar din Mediaș, Octavian Ursu a început fotbalul la Universitatea Cluj, de unde a fost împrumutat la echipe precum Unirea Slobozia, ACS Berceni sau Olimpia Satu Mare.

Imediat după ce a ratat promovarea în prima ligă alături de „studenți”, în 2019, el a semnat cu UTA Arad, formație alături de care avea să încheie pe prima poziție în liga secundă.

Avea să fie prima dintre cele trei promovări în prima ligă reușite în carieră: a mai reușit această performanță la finalul sezonului 2020/2021 alături de Rapid, apoi, doi ani mai târziu cu Oțelul Galați, sub comanda lui Dorinel Munteanu.

A disputat doar două partide în Superligă pentru gălățeni, după care a mai bifat experiențe la Chindia Târgoviște și ACS Mediaș.

