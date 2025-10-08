Unde evoluează acum jucătorii care au făcut istorie la Unirea Dej în urmă cu trei ani

Unirea Dej a fost surpriza plăcută a Ligii a 2-a în sezonul 2022/2023.

Unirea Dej a impresionat în sezonul 2022/2023 | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Cu o echipă formată din tineri jucători și pregătiți de cel mai tânăr antrenor din Liga 2 de la acel moment, Dragoș Militaru, ardelenii au reușit ceea ce nimeni nu se aștepta la începutul campionatului.

Alb-albaștrii au terminat pe locul 4 sezonul regulat și s-au calificat în play-off-ul competiției. Imediat după performanța de la Dej, au început să vină ofertele pentru jucători, iar cei mai mulți dintre titulari au făcut pasul în prima ligă.

Iată cine au fost cei mai importanți jucători ai echipei și unde evoluează ei în prezent:

Dorian Railean – acum liber de contract, trecut pe la Dinamo și Gloria Buzău în Liga 1

Claudiu Chindriș - Sănătatea Cluj (Liga 3)

David Maftei - Farul Constanța

Denis Roș - retras

Mihai Kereki - FC Bihor (Liga 2)

Cristian Chira - Oțelul Galați

Daniel Pop - SCM Zalău (Liga 3)

Alin Burdeț - Gloria Bistrița (Liga 2)

Gabriel Buta - CSM Slatina (Liga 2), trecut pe la FCU Craiova 1948 în Liga 1

Marius Cătinean - Liga 4

Alexandru Gîț - FC Voluntari (Liga 2)

Angelo Cocian - FC Bihor, trecut pe la FC Voluntari în Liga 1

Adrian Pop - CSM Olimpia Satu Mare (Liga 2)

Andrei Pop - Unirea Alba Iulia (Liga 3)

Răzvan Greu - ACS Mediaș (Liga 3)

Alexandru Pop - Dinamo București

Florin Blaj - FC Bacău (Liga 2)

Vlad Bogdan - ASA Tg.Mureș (Liga 2)

Alex Militaru - CSM Vaslui (Liga 3)

Ciprian Călugăr - Arieșul Sticla Turda (Liga 3)

Răzvan Matiș - Ceahlăul (Liga 2)

Gabriel Fulga - Jiul Petroșani (Liga 3)

Ionuț Frăsineanu - Viitorul Livezile (Liga 4)

