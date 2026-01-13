Zi de meci pentru U-BT!

U-BT Cluj-Napoca va disputa în această seară, de la ora 19:00, penultimul meci pe teren propriu din cadrul BKT EuroCup.

Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Ardelenii vor da piept astăzi cu nemții de la Veolia Towers Hamburg, echipă în fața căruia nu a cedat niciun meci în istorie: au obținut două victorii în Germania, scor 67–103 și 76–95, și un succes pe teren propriu, scor 104–83.

La final, primele două echipe se califică direct în sferturi, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 se împerechează cu ocupantele acelorași poziții din Grupa B, pentru un singur meci eliminator.

Ocupantele locurilor 3 și 4 au avantajul terenului propriu în duelul pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției. Până în momentul de față, doar Cosea JL Bourg-en-Bresse este calificată matematic în faza următoare a competiției.

