Înfrângere pentru U-BT în EuroCup contra Venezia! Care au fost explicațiile lui Mihai Silvășan

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de echipa italiană Umana Reyer Venezia, cu scorul de 90-83 (19-16, 22-18, 20-18, 29-31), în Grupa A a competiției EuroCup.

Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Campioana României a fost dominată în cea mai mare parte a timpului și a avut o mic reviriment pe final, fără un efect însemnat pe tabelă.

Cei mai bun jucători de la formația ardeleană au fost Mitchell Creek, cu 18 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive, Trey Woodbury, cu 18 p, 4 rec, Dusan Miletic, 16 p, 9 rec, Iverson Molinar, 11 p, 3 rec, 5 pd.

La finalul meciului, antrenorul Mihai Silvășan a încercat să identifice câteva dintre motivele pentru care U-BT a cedat în această partidă.

„În primul rând, felicitări echipei gazdă pentru victorie, cu siguranță au meritat-o și au fost echipa mai bună în această seară. Au fost pur și simplu mai fizici, mai agresivi și au avut o mentalitate și o atitudine mai bune.

Cred că aici a fost problema noastră, am fost puțin prea confortabili după șase victorii consecutive, așa că am cedat naturii umane și ne-am relaxat puțin. Nu ar fi trebuit să facem asta și îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru, pentru că eu sunt cel care ar trebui să aibă grijă de asta.

Dar asta este situația, este un proces și trebuie să învățăm din el, trebuie să fim mai buni și să mergem mai departe. Am avut și câteva momente în care am luptat, dar mentalitatea și atitudinea unei echipe câștigătoare nu au fost acolo în această seară, așa că felicitări echipei din Veneția și mergem mai departe”, a spus tehnicianul.

U-BT va juca următorul meci pe 13 ianuarie, acasă, cu Veolia Towers Hamburg.

