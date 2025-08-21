ULTIMĂ ORĂ: Dan Petrescu a demisionat de la CFR după înfrângerea cu Häcken!

Înfrângerea cu suedezii de la Häcken, scor 2-7, a fost ultimul meci pentru Dan Petrescu pe banca CFR-ului.

Dan Petrescu era antrenorul CFR-ului din mai 2024 Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Dan Petrescu nu mai este antrenorul lui CFR Cluj! Antrenorul și-a prezentat demisia în cadrul conferinței de presă de la finalul meciului.

„Zici că a fost un vis urât. Știam că sunt foarte puternici acasă, pe teren sintetic. Din păcate, n-am reușit să-i oprim, am luat gol foarte repede. Apoi s-au făcut greșeli foarte mari în faza defensivă. Le-am zis la pauză că în atac n-am fost răi, am avut două goluri anulate, un gol și încă vreo două ocazii, deci în atac am fost bine, pe apărare am fost...

Ei au prins o zi extraordinată. Nu trebuie să găsim scuze. Repriza a doua a început iar cu un gol de-al lor. Ne gândeam să nu luăm și să dăm și noi vreo două. Am reintrat în joc cu golul lui Cordea iar dacă Djokovic marca la 5-2 și se făcea 5-3..nu se știa ce se putea întâmpla.

Apoi a fost un colaps total, de dimineață a pornit: Abeid, fundașul dreapta, s-a accidentat la antrenament, la încălzire Sheriff a zis că se simte moale și, într-adevăr, în prima repriză nu prea a jucat bine. A cerut să iasă la pauză, au fost cam toate împotriva noastră.

E o înfrângere dureroasă, 100% cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Să primesc atâtea goluri nici în visele mele negre nu mă gândeam. E clar că toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu că sunt antrenor. Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă, am nevoie de o pauză și băieții au nevoie de ceva nou.

Îmi pare rău că plec așa de la CFR pentru că am avut aici ani foarte buni, dar cu asemenea rușine nu pot accepta să merg mai departe. Nu are clubul nicio vină, nici jucătorii, nimeni, îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă, am avut și ceva probleme de sănătate, vreau să le rezolv, încă nu am rezolvat tot și chiar îmi pare rău.

„Trebuia să renunț după finala Cupei”

Chiar dacă ne calificam, vă spun sincer că această pauză mi-o luam. Dar a venit mai repede, nu m-am simțit bine zilele astea. Poate de la stres, poate de la ce am eu, dar am luat o hotărâre care e mai bună pentru club.

Îmi pare rău că plec, v-am spus că am avut ani minunați. Nu știu cât, un an, doi, trei, patru, cinci, iar dacă voi fi sănătos și voi antrena în continuare, poate mă întorc. Nu am luat decizia la cald, e o decizie pe care nu o să o schimb.

Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mâine. Sunt antrenorii secunzi, dar chiar am nevoie de o pauză și, fiind, principalul vinvoat, cineva trebuie să plătească.

Așa a fost să fie. Am dat tot ce am avut mai bun, în continuare nu am ce să-mi reproșez prea multe, dar antrenorul trebuie să plătească. Îmi pare rău pentru fani, pentru cei de lângă echipă, că nu meritau o asemenea umilință.

Nici pe jucători nu poți să-i cerți prea mult, atât au putut ei, avem jucători care au venit târziu, s-au adunat mai multe. E vina mea, poate după finala Cupei (în luna mai, câștigată cu Hermannstadt cu 3-2 n.red) trebuia să știu să fac pasul înapoi și să las pe alții. Sper din tot sufletul să-și revină.”, a declarat Petrescu la finalul meciului.

Era la al patrulea mandat la CFR

Dan Petrescu și-a încheiat, astfel, cel de-al patrulea mandat al său la CFR. Revenise la echipă în mai 2024, la scurt timp după ce Adrian Mutu și-a dat demisia tot după o înfrângere umilitoare pentru CFR, 0-4 contra Corvinului Hunedoara în Cupă.

Cel poreclit „Bursucul” a mai antrenat în Gruia în trei mandate: iunie 2017-iunie 2018, martie 2019-noiembrie 2020 și august 2021-iunie 2023.

