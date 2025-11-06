Victor Becali a fost categoric în privința revenirii lui Petrescu la CFR: „Nu-l interesează!”

Deși se părea că revine la CFR, se pare că Dan Petrescu (57 de ani) nu a fost atât de aproape de revenirea la formația din Gruia cum s-a crezut.

Dan Petrescu a venit prima dată la CFR în iunie 2017 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Patronul echipei, Neluţu Varga, chiar şi-a manifestat în spaţiul public dorinţa de a-l aduce înapoi pe antrenorul care plecase de la echipă în luna august. Problemele de sănătate cu care se confruntă antrenorul l-au împiedicat să o antreneze din nou pe CFR.

Şefii clubului s-au reorientat rapid: l-au numit pe Daniel Pancu drept noul antrenor al echipei. Impresarul Victor Becali a dezvăluit, însă, că Dan Petrescu n-a fost nicio clipă o reală variantă pentru ardeleni.

(A fost aproape Dan Petrescu de CFR?) "Eu nu cred. Nu cred pentru că în momentul ăsta nu-l interesează să antreneze. E preocupat mult mai mult de problemele de sănătate. Să-i dea Dumnezeu sănătate, e cel mai important lucru, la urma urmei", a spus Victor Becali, la GSP Live.

Dan Petrescu este cel mai de succes antrenor din istoria clubului. A contribuit la toate cele cinci titluri consecutive ale CFR-ului din perioada 2018-2022, a reuşit două calificări în primăvara europeană şi să câştige o Cupă a României.

A strâns patru mandate pe banca ardelenilor, iar ultimul s-a încheiat neaşteptat de rău: şi-a anunţat plecarea după eşecul cu Hacken, scor 2-7, din play-off-ul pentru grupele Conference League.

