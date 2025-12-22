U-BT își continuă astăzi parcursul în Liga Adriatică!

U-BT Cluj-Napoca va disputa în această seară, de la ora 19:00, etapa cu numărul #10 din Liga Adriatică împotriva celor de la Split.

Jucătorii pregătiți de Mihai Silvășan au câștigat ultimele două partide, contra Neptunas Klaipeda (118-97) și Krka (92-82), și au moralul ridicat înaintea duelului de luni.

De partea cealaltă, și croații traversează o perioadă excelentă înaintea meciului de la Cluj: au câștigat șase din ultimele șapte meciuri disputate în toate competițiile și speră să revină în topul clasamentului din Liga ABA, acolo unde ocupă locul 7.

Clujenii sunt pe poziția a treia, cu 15 puncte în cont, în urma celor de la Dubai și Partizan Belgrad.

