U-BT câștigă dramatic în Serbia cu FMP în Liga Adriatică!

U-BT Cluj-Napoca se întoarce în România cu o victorie obținută în Liga Adriatică contra FMP, scor 104-98.

Darron Russell, unul dintre cei mai importanți jucători de la U-BT / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Gruparea antrenată de Mihai Silvășan a obținut o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu 104-98 în fața celor de la FMP Belgrad.

Dusan Miletic a fost principalul artizan al succesului, încheind meciul cu 28 de puncte, urmat de Creek, cu 20, și Guzman, cu 17. Chiar dacă a înscris doar 7 puncte, Russell a adunat 14 assisturi, jumătate din totalul echipei noastre.

„Știam că va fi un meci greu, fiecare meci din ABA e dificil, dar mai ales împotriva celor de la FMP, o echipă care luptă pentru primele 4 locuri. A fost un meci important din perspectiva clasamentului. Sunt foarte fericit că am câștigat, a fost un meci interesant, cu multe puncte marcate.

Ce mă bucură este că i-am limitat la doar 6 recuperări ofensive, ținând cont că sunt prima echipă din ABA la această statistică, cu aproape 14 pe meci, așa că a fost o provocare mare pentru noi.

Când am reușit să recuperăm mingea după ratările lor, am avut șanse ușoare de a marca, dar când au înscris, au avut ocazia să-și așeze apărarea lor în zonă, unde am avut puțin de suferit, dar am găsit modalități de finaliza cu coș.

Am plimbat mingea extrem de bine, am avut 28 de pase decisive, Fatts Russell fiind responsabil pentru 14 dintre ele, deci a fost o seară bună din punct de vedere ofensiv. Defensiv, aș fi fost mai mulțumit dacă nu am fi primit aproape 100 de puncte, dar asta e, luăm victoria și intrăm în această pauză FIBA cu o stare bună și un sentiment plăcut”, a spus Mihai Silvășan la finalul meciului.

