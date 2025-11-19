România și-a aflat adversarii pe care îi poate întâlni la barajul pentru Cupa Mondială!

Echipa Națională de Fotbal a României a câștigat fără probleme în ultimul meci din preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor, scor 7-1 cu selecționata din San Marino.

Disputat la Ploiești în fața unui stadion arhiplin, duelul nu a avut nicio miză pentru „tricolori”, care mai pot ajunge la turneul final de anul viitor doar printr-o adevărată minune la barajul din martie 2026.

Odată cu fluierul final al meciurilor de marți, naționala pregătită de Mircea Lucescu și-a aflat posibilele adversare din semifinala de la barajul pentru Cupa Mondială.

Programat peste mai bine de patru luni, barajul pentru calificarea la Mondialul din Statele Unite, Canada și Mexic este format din două tururi și este ultima șansă a României de a ajunge la turneul final.

Lucescu, șanse mari să rămână și la baraj

„Tricolorii” vor juca în deplasare primul meci, într-o singură manșă, urmând să dispute apoi, în caz de calificare, încă un meci. Selecționata peste care va da România în prima fază va fi una dintre Italia, Danemarca, Ucraina și Turcia.

Tragerea la sorți va avea loc astăzi, de la ora 14:00 (ora României), la Zurich. Într-o eventuală finală, România va fi împerechetă cu o câștigătoare a unui duel dintre echipele din urnele 2 și 3, iar locul partidei urmează să fie stabilit prin tragere la sorți.

În Elveția va fi prezent, din delegația României va face parte și Mircea Lucescu, semn că șansele să rămână și pentru meciurile din luna martie sunt tot mai mari.

Dacă nu va califica naționala la Mondial, selecționerul în vârstă de 80 de ani a anunțat că va pleca de pe banca primei reprezentative.

