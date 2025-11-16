România a pierdut meciul cu Bosnia, 1-3, și ratează locul secund în grupa H a preliminariilor CM 2026

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia, sâmbătă seară, la Zenica, scor 1-3, și nu mai are nicio șansă să termine pe locul secund în grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.

România a pierdut meciul cu Bosnia |Foto: Echipa Națională de Fotbal a României- Facebook

Conform G4Media, primul sfert de oră al meciului a fost echilibrat, cu un joc foarte fizic disputat mult la mijlocul terenului, dar în minutul 14 tricolorii au dat primul avertisment prin Mihăilă, care a trecut pe lângă gol după ce a fost lăsat singur cu portarul de pasa lui Ianis Hagi.

După 2 minute, Chipciu a pasat la Mihăilă, care a trimis mingea decisiv pentru golul lui Bîrligea.

Repriza a doua a început cu golul egalizator al lui Dzeko, profitând de o greșeală defensivă a lui Racovițan. România a mai suferit lovituri în minutul 68, când Denis Drăguș, intrat pe teren în locul lui Bîrligea, a fost eliminat pentru un fault asupra lui Katic.

Tricolorii își vor disputa ultima partidă a grupei H împotriva San Marino la Ploiești, marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, însă locul secund este deja pierdut. România se va califica în continuare în baraj datorită performanței obținute în Liga Națiunilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: