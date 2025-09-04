Alex Chipciu revine la echipa națională!

Căpitanul Universității Cluj, Alexandru Chipciu (36 de ani), va fi în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru.

Chipciu a ajuns la Universitatea Cluj de la rivala din oraș, CFR | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Accidentarea lui Andrei Borza, fundașul stânga al Rapidului, înaintea meciului cu Canada de vineri, este de bun augur pentru unul dintre jucătorii lui „U” Cluj.

În lipsa lui Borza, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să-l cheme de urgență în lotul României pe Alexandru Chipciu.

Federația a explicat cât de gravă este accidentarea lui Borza. El a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept, iar investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile echipei naționale.

A debutat în 2011 pentru România

Astfel, Chipciu s-a alăturat de urgență lotului care va face deplasarea în Canada pentru duelul programat vineri, de la ora 21:00. Al doilea meci pe care îl va juca România va avea loc marți, 9 septembrie, la București contra Ciprului, cu începere de la ora 21:45.

Fost jucător, printre altele, FCSB, Anderlecht și CFR Cluj, Chipciu a adunat până acum 48 de apariții în tricoul primei reprezentative. A debutat în 2011, când evolua pentru FC Brașov, iar de atunci a reușit să marcheze de 6 ori.

