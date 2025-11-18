Lucescu, categoric în privința plecării sale de la națională: „Eu mă demit singur, nu mă demite nimeni”

Odată cu înfrângerea din Bosnia, scor 1-3, naționala României își va juca calificarea la Cupa Mondială în martie anul viitor.

Mircea Lucescu l-a înlocuit pe banca României pe Edi Iordănescu | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

În acest moment, echipa națională se află pe locul 3 în grupa H, cu 10 puncte, la 6, respectiv 8 distanță de Bosnia și Austria.

Astfel, meciul pe care România îl va disputa astăzi la Ploiești cu San Marino de la ora 21:45 este fără miză pentru „tricolori”, care sunt cu ochii pe rezultatele din celelalte grupe căci de asta va depinde numele adversarului de la baraj. În acest moment, România poate întâlni una dintre Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia.

Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut luni la prânz conferința de presă premergătoare meciului cu San Marino și spune că i-a avertizat pe jucători cu privire la forța pe care o pot etala adversarii marți seară.

„Astăzi dimineață, cu mintea mai limpede, am revăzut meciul și tot ce s-a întâmplat, în special în repriza a doua.

Le-am prezentat echipa din San Marino, cu potențialul ei actual, jucători, tip de joc, perspective, ce vor să facă. Eu nu pot să mă desprind de ultimul meci. Am făcut niște greșeli enorme, pe care nu le pot discuta.

Orice aș spune ar fi transformat într-o critică la adresa jucătorilor. Eu răspund de rezultate. Ei trebuie să răspundă de joc și de indicațiile pe care le primesc”, a spus selecționerul.

A criticat arbitrajul de la Zenica

Lucescu este de părere că meciul de la Zenica trebuia întrerupt sau chiar oprit din cauza scandărilor fanilor Bosniei.

Aceștia i-au insulat pe români, au fluierat pe tot parcursul imnului de la începutul meciului, după care au strigat de mai multe ori „Țiganii, țiganii” în direcția „tricolorilor”.

„Arbitrul trebuia să întrerupă jocul pentru strigătele rasiste, așa cum s-a întâmplat și la București pentru strigăte mai puțin importante. Nu s-a întâmplat. Noi trebuie să protestăm la FIFA și UEFA. Se vedea că totul era pregătit.

Nu a fost nimic întâmplător, a fost pregătit. Tot stadionul în același timp a făcut același lucru. Nu se face așa ceva. Există o limită a acestor lucruri. Să existe puțin bun- simț și respect pentru ceilalți.

Nu eram noi vinovați pentru ceea Folosim jucători care nu joacă și care nu reușesc să țină tot jocul. Pentru mine nu există formă sportivă. Pentru mine există alergare. Să poți alerga. Să știi în permanență ce ai de făcut în diferite zone ale terenului. Dacă nu reușești să le faci, echipa pierde.”

Pleacă înainte de baraj?

Spre finalul întâlnirii cu jurnaliștii, Lucescu a vorbit și despre viitorul său pe banca echipei naționale, însă a evitat să dea un răspuns clar și a răspuns ironic despre acest subiect, apoi a plecat nervos din sala de conferințe.

„Eu am cea mai mare vină. Eu răspund pentru necalificare. Eu sunt responsabil pentru tot ce înseamnă rezultat. Ei sunt responsabili de joc, atât. Altceva vrei? O să mă întrebi când mă demit.

Eu mă demit, nu mă demite nimeni, așa că nicio problemă! Eu sunt vinovat. Este normal. De fiecare dată șeful este vinovat. Nu am găsit soluțiile cele mai bune. Sunt vinovat și pentru că nu am primit penalty cu Bosnia, pentru că i-a dat roșu lui Drăguș.

Vreau să pun lucrurile la punct. De când am venit sunt întrebat când îmi dau demisia. Am spus eu că nu sunt sigur că rămân? Am zis că nu vreau să discut despre asta. Vom vedea ce se va întâmpla”, a încheiat selecționerul.

