Calcule: Naționala României e 99,99% la barajul pentru Mondiale!

Deși a dezamăgit în preliminariile pentru Campionatul Mondial, naționala României poate ajunge la turneul final chiar dacă nu va ocupa una dintre primele două poziții în grupa de calificare.

Denis Drăguș a marcat ambele goluri ale României în Cipru | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

În acest moment, selecționata condusă de Mircea Lucescu (80 de ani) se află pe locul 3, la 5 puncte distanță de Bosnia și Austria, ocupantele primelor două locuri, cu trei meciuri rămase de disputat.

Chiar și în aceste condiții, șansele ca România să nu dispute barajul pentru Mondial sunt infime.

Cum este posibil? Regula este următoarea: se califică direct la turneul final cele 12 câștigătoare de grupă, în timp ce ocupantele locurilor 2 și cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor vor merge la baraj, unde vor mai juca două meciuri, semifinală-finală.

Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, care au făcut mai multe simulări în acest sens, România are 99% șanse de a merge la barajul Cupei Mondiale!

Tot ei au calculat și care ar putea fi naționalele împotriva cărora am putea evolua, iar cele mai mari șanse le are Italia (16%), Turcia (14%) și Ucraina (9%).

Semifinala play-off-ului va avea loc într-o singură mașnă, pe 26 martie 2026, în timp ce partida decisivă pentru Mondialul nord-american va fi pe 31 martie anul viitor.

Mircea Lucescu, reconfirmat în funcție

Joi după-amiază, la sediul FRF, a avut loc o ședință între actualul selecționer, Mircea Lucescu, și președintele Federației, Răzvan Burleanu.

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, Lucescu va rămâne selecționerul României, în ciuda parcursului modest din campania de calificare.

„Vă pierdeți timpul, stați degeaba aici, nu se întâmplă nimic. Punem lucrurile la punct, e ceva normal după fiecare meci”, a spus fostul câștigător de Cupa UEFA către jurnaliști înaintea ședinței.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: