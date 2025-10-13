Lucescu a anunțat că pleacă dacă nu califică echipa la Mondial + s-ar putea ajunge la un scenariu incredibil!

România a câștigat la ultima fază meciul contra Austriei, scor 1-0, în urma reușitei lui Virgil Ghiță, din preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor.

Bucuria jucătorilor după golul marcat la ultima fază Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Ce meci! Ce final! Ce gol! Arena Națională erupe în minutul 95 al meciului: centrarea lui Ianis Hagi îl găsește perfect pe Virgil Ghiță, rămas în atac, iar fundașul trimite mingea cu o lovitură de cap în plasa porții. 1-0 scor final, victorie România, iar „tricolorii” se apropie de primele locuri din grupă.

Cu această victorie, România încă speră să se califice la Cupa Mondială în urma preliminariilor. Situația este grea, dar nu imposibilă, întrucât situația din clasament este deschisă: 1.Austria – 15p, 2.Bosnia – 13p, 3.România – 10p, cu două meciuri de foc rămase de disputat, Bosnia – România și Austria – Bosnia.

Scenariul este deschis la orice deznodământ. O victorie a românilor în următorul meci ar însemna zece Arene Naționale care erup în același timp. Dar dacă nu va fi cazul?

Lucescu pleacă dacă nu ne califică!

Dacă România nu câștigă cu Bosnia, șansele să ne calificăm la Mondial în urma grupei sunt aproape nule și egale cu plecarea lui Mircea Lucescu de pe banca echipei naționale.

La finalul meciului de duminică, selecționerul a anunțat scenariul în care va pleca de la cârma României.

„Nu știu dacă rămân, o să vedem, eu am vrut doar să-mi fac datoria. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum”, a spus Lucescu la finalul meciului.

Dacă nu se va califica la Mondiale din faza grupelor, România are o plasă de siguranță: barajul garantat de câștigarea grupei în Liga Națiunilor, acolo unde am putea întâlni adversari precum Polonia, Scoția, Cehia sau Ungaria, în deplasare, iar în finală am putea juca cu Ucraina, Țara Galilor, Italia sau Turcia.

S-ar putea ajunge la o situație incredibilă!

În cazul în care România va câștiga în Bosnia, nu doar că are nevoie de trei puncte în ultimul meci cu San Marino, ci s-ar ajunge la o situație inexplicabilă: adversarii echipei lui Mircea Lucescu vor fi direct interesați să piardă la o diferență mare de goluri!

Cum s-a ajuns în această situație? „V-am avertizat despre asta de joi, dar acum este mult mai probabil să se întâmple. Dacă Bosnia și Herțegovina nu bate România, va fi în interesul celor din San Marino să piardă la cât mai multe goluri în ultima etapă cu România pentru a-și maximiza șansele să ajungă la baraj pe ruta Nations League. Orice format de competiție care oferă astfel de situații este rău. Pur și simplu”, au transmis cei de la Football Meets Data.

În cazul în care România și Bosnia vor încheia grupa la egalitate de puncte, principalul criteriu de departajare va fi golaverajul, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie ca România să o bată pe San Marino la o diferență mult mai mare decât diferența de scor la care Bosnia ar învinge-o pe Austria.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: