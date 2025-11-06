Înfrângere pentru U-BT în EuroCup: Cedevita Olimpija a câștigat cu 93-87.

U-BT Cluj-Napoca a pierdut în etapa cu numărul #6 din EuroCup împotriva slovenilor de la Cedevita.

Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Deși au condus la capătul primului sfert, clujenii au cedat în celelalte trei și au pierdut la șase puncte distanță meciul disputat în Btarena.

Cel mai bun jucător pe teren a fost Darron Russell, cu 21 de puncte, urmat de Iverson Molinar, cu 19.

„Felicitări pentru Cedevita! Nu am avut un meci foarte bun din punct de vedere al reușitelor de 3 puncte, am pierdut multe mingi și asta a fost istoria meciului. Chiar dacă ne-am luptat nu am reușit să câștigăm, trebuie să mergem mai departe. Vom juca sâmbătă cu o echipă bătăioasă, care își va vinde scump pielea.

Trebuie să fim pregătiți pentru acest aspect. În astfel de momente trebuie să stăm împreună, sunt supărat ca după orice înfrângere, dar acesta e sportul, înfrângerile fac parte din el”, a declarat Mihai Silvășan la conferința de presă de la final.

Următorul meci al celor de la U-BT Cluj-Napoca va fi cu Borac, în Liga Adriatică, sâmbătă, 8 noiembrie, de la 18:00.

