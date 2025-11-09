U-BT Cluj, victorie categorică cu Borac Čačak. Mihai Silvășan: „Am fost cu siguranță echipa mai bună!”

Victorie categorică pentru U-BT Cluj în partida disputată cu Borac Čačak, scor 97-76, la meciul 500 al antrenorului Mihai Silvăşan.

Victoria cu Borac Čačak, cadou pentru antrenorul Mihai Silvășan la meciul cu numărul 500 pentru U-BT|Foto: U-BT Cluj-Napoca – Facebook

U BT Cluj a obținut, sâmbătă, a treia victorie în Liga Adriatică.

Antrenorul Mihai Silvăşan a bifat meciul 500 pe banca tehnică a campioanei României.

U-BT Cluj, victorie categorică cu Borac Čačak. Mihai Silvășan: „Am fost cu siguranță echipa mai bună!”

Campioana U BT Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia KK Borac Čačak, scor 97-76 (40-38), în etapa a 6-a din grupa A a Ligii Adriatice.

Victoria a fost una specială pentru antrenorul Mihai Silvăşan, aflat la al 500-lea meci la U BT Cluj ca antrenor principal, fiind numit în 2016.

Mihai Silvășan a fost nevoit să formeze o linie de start complet nouă, fără Russell, Molinar sau Taylor, cei trei fiind accidentați. Astfel, Woodbury, Richard, Guzman, Kulvietis și Miletic au alcătuit primul 5.

Principalii marcatori ai partidei, din partea U-BT Cluj-Napoca, au fost:

*Kulvietis 20 puncte,

*Guzman 17,

*Creek 15,

*Miletic 14.

„Sunt recunoscător că am jucat bine, mai ales în a doua repriză. Vreau să le mulțumesc jucătorilor mei pentru modul în care au evoluat. Am avut câteva probleme, ne-au lipsit trei dintre jucătorii principali, cu ambii conducători de joc fiind accidentați, așa că eram puțin îngrijorați în legătură cu felul în care vom juca fără ei, însă am luptat și am fost cu siguranță echipa mai bună”, a declarat antrenorul U-Banca Transilvania, Mihai Silvășan, potrivit site-ului oficial al echipei.

Peste 4.350 de spectatori au asistat la partida disputată de campioana U-BT pe teren propriu.

„Mă simt norocos să fiu în fața acestor suporteri minunați meci de meci și chiar simt că fac parte din ceva special. Faptul că marea majoritate dintre ei m-au suportat în cele 500 de meciuri mă face să fiu mândru și mă motivează să muncesc în continuare și să reușim împreună să aducem și alte performanțe acestui club”, a adăugat antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: