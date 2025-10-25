U-BT deschide etapa a 4-a din Liga Adriatică

U-BT Cluj-Napoca, campioana națională la baschet masculin, va evolua în această după-amiază în Liga Adriatică.

U-BT va juca sâmbătă cu KK Split, în Liga Adriatică | Foto: U-BT - Facebook

Gruparea antrenată de Mihai Silvășan va evolua sâmbătă în runda a patra din Liga Adriatică împotriva celor de la KK Split.

Duelul este programat în Croația și va începe la ora 14:00 (ora României).

„Ne așteaptă un meci dificil, cu siguranță, ca orice meci din ABA League sau Eurocup. Toate echipele se luptă și au armele necesare pentru a reuși să câștige. Split este o echipă destul de competitivă pe teren propriu.

Chiar dacă în ABA au 0-3, două din aceste trei meciuri au fost împotriva lui Partizan și Dubai, deci poziția lor din clasament este puțin înșelătoare. Noi suntem la fel ca la ultimul meci, cu tot lotul valid.

Ne dorim foarte mult să câștigăm, mergem acolo să jucăm un baschet de calitate și sper să reușim victoria”, a spus Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor, înaintea acestei partide.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: