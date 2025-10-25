Înfrângere pentru U-BT: Clujenii cedează cu 80-87 meciul contra KK Split.

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan rămân cu o singură victorie în Liga Adriatică.

Ardelenii au cedat la Split | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-BT a cedat în Croația contra celor de la KK Split. Clujenii au fost în avantaj la capătul primei reprize, 47-36, însă gazdele au întors soarta partidei în partea secundă.

Cei mai bun jucători din tabăra românilor a fost Creek, cu 17 puncte obținute, urmat de Miletic (16) și Russell (10).

KK Split a avut un joc de excepție în sfertul 4, care s-a dovedit a fi decisiv. Au recuperat 11 puncte și au stabit soarta meciului, victorie pentru croați.

„Este o înfrângere foarte dureroasă pentru noi, cu siguranță. Am jucat foarte bine în prima repriză, dar asta este Liga Adriatică și e o lecție grea pe care trebuie să o învățăm, că nimeni nu ne va oferi victoria, nimeni nu ne va face cadouri, nimeni nu va renunța la luptă.

E dezamăgitor că am avut 18 mingi pierdute în repriza a doua, din totalul de 24. Sunt sigur că acesta a fost factorul cheie în înfrângerea de azi. Nu am reușit să aruncăm la coș în 18 posesii din repriza a doua. Asta e situația acum, trebuie să mergem mai departe”, a spus antrenorul Mihai Silvășan la finalul partidei.

De partea cealaltă, U-BT rămâne cu cele trei victorii obținute până acum. Următorul meci al grupării ardelene este programat peste doar trei zile, în Germania, contra lui Hamburg, duel din cadrul competiției EuroCup.

„Marți ne așteaptă un alt meci greu, la Hamburg, tot în deplasare. Trebuie să învățăm din această experiență, mai ales în privința atitudinii pe care trebuie să o avem. Trebuie să rămânem uniți, pentru că a fost o perioadă lungă în care am jucat multe meciuri departe de casă.

Acesta a fost al cincilea meci din șase jucate în deplasare, iar marți va fi al șaselea, dar acesta este programul, nu ne plângem, trebuie doar să fim mai puternici mental și să înțelegem importanța fiecărui moment din joc”, a încheiat tehnicianul.

