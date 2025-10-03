Vineri începe a 7-a etapă din Liga a 3-a!

Vineri va începe o nouă rundă din cadrul celui de-al treilea eșalon, acolo unde evoluează patru echipe din județul Cluj.

Unirea Dej este departe să mai repete performanța de a evolua în Liga 2 | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Seria a 8-a cuprinde toate cele patru echipe din județul Cluj, care vor disputa meciurile de la aceeași oră, 15:00, în aceeași zi, 3 octombrie.

Sănătatea Cluj (locul 7) se deplasează la Satu Mare pentru duelul cu formația locală, Olimpia, în timp ce Unirea Dej (locul 10) primește vizita celor de la SCM Zalău.

Ultimul meci al zilei va fi în Gheorgheni, acolo unde Academia de Fotbal Viitorul Cluj (locul 9) va da piept cu Sticla Arieșul Turda (locul 12).

Clasamentul este în continuare condus de Unirea Tășnad (15 puncte), la egaliate cu Minaur Baia Mare și cu două lungimi peste Zalău.

Ultimul loc din play-off îl ocupă CSM Sighetu Marmației, echipă care a învins chiar liderul în ultima etapă, scor 3-1.

Fără niciun punct până acum sunt turdenii, care, deși au schimbat antrenorul, nu au reușit decât să marcheze de trei ori în primele șase etape.

