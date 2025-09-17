Sticla Arieșul Turda l-a numit pe Marius Popescu antrenor principal!

Începutul nefast de sezon în Liga 3 i-a făcut pe șefii de la Turda să ia primele măsuri în privința echipei.

Marius Popescu, noul antrenor de la Arieșul Turda | Foto: ACS Arieșul Sticla Turda Facebook

Astfel, marți după-masă, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, ACS Sticla Arieșul Turda a anunțat încheiera colaborării cu antrenorul Călin Moldovan după doar trei etape din noul sezon.

Turdenii au pierdut toate meciurile din al treilea eșalon cu sub comanda lui, fiind învinși fără probleme de Sântandrei, Zalău și Sănătatea Cluj, golaveraj 2-13.

Antrenorul instalat pe banca echipei în urmă cu două luni va fi înlocuit de Marius Popescu, fostul jucător și antrenor al Universității Cluj, ultima oară ca principal la Minaur Baia Mare.

„Suntem convinși că, sub înfrumarea sa, vom construi o echipă demnă de Liga a III-a, capabilă să lupte cu ambiție și disciplină pentru obiectivele stabilite”, este o parte din mesajul transmis de club.

Arieșul Sticla Turda trebuia să înceapă noul sezon din Liga a IV-a din județul Cluj. Cu mai puțin de o săptămână de startul sezonului în Liga a 3-a, echipa a fost anunțată că va evolua cu un eșalon mai sus decât s-ar fi așteptat după ce Gloria Lunca Teuz Cermei și-a anunțat retragerea din campionat, nemulțumită fiind de seria în care a fost repartizată de Federație.

