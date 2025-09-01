Căpitanul Unirii Dej, Marius Ciobanu, se retrage la doar 22 de ani! A trecut și pe la „U” Cluj

La doar 22 de ani, Marius Ciobanu și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist.

Marius Ciobanu era căpitanul Unirii Dej în acest sezon | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Situație bizară la Unirea Dej! Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Adrian Falub pentru noul sezon și-a anunțat retragerea din activitate după prima etapă a noului sezon din Liga a 3-a.

Unirea Dej a pierdut în prima etapă, scor 1-0 în fața celor de la Viitorul Cluj. Ciobanu, care evolua pe postul de mijlocaș, a fost integralist și căpitan în partida care avea să fie ultima din cariera sa.

„29.08.2025 - a fost ultimul meu meci ca fotbalist profesionist! Au trecut 17 ani de când am călcat la primul antrenament de fotbal în Ghencea, pe stadion am fost dintotdeauna. Visul copilăriei a fost să ajung fotbalist, să joc pe cele mai mari stadioane ale lumii și să-mi cânte imnul național în fața unei națiuni.

Din păcate, astăzi am dezamăgit copilul din mine, de astăzi am decis să pun punct carierei de fotbalist! Cuvinte nu sunt multe și ar fi de prisos. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut până la această vârstă, de la fiecare am avut ceva de învățat și îmi pare rău și îmi prezint scuzele publice în fața tuturor oamenilor pe care i-am dezamăgit luând această decizie.

Nu știu ce va urma, dar Dumnezeu este Sus și are planul lui cu mine! Pentru mine viața în fotbal nu se încheie aici, voi începe o carieră de antrenor și voi evolua în această meserie pas cu pas!

Nu în ultimul rând, țin să mulțumesc tuturor oamenilor din jurul meu, care au fost alături de mine în toate perioadele vieții mele!

Aș vrea să îi mulțumesc din toată inima lui Mihai Stan pentru tot suportul și încercările sale de a-mi schimba decizia, dar și Monei Luisa (mama lui n.red), cea pe care o iubesc cel mai mult, care mi-a fost alături din prima zi până în ultima în orice situație și știu că va fi și de acum încolo orice ar urma în viața mea!”, a scris Marius Ciobanu pe pagina personală de Instagram.

De-a lungul carierei sale, Ciobanu a mai evoluat pentru Academica Clinceni, Unirea Slobozia, Universitatea Cluj, FCU Craiova, CSM Alexandria și LPS HD Clinceni.

Cea mai mare performanță din carieră a fost promovarea din Liga 2 în primul eșalon cu Universitatea Cluj, la capătul sezonului 2021/2022. A disputat 19 partide în acel sezon, însă nu a fost păstrat și în lotul pentru Liga 1.

