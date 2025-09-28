Sticla Arieșul Turda, cea mai slabă echipă din toate seriile de Liga 3!

Turdenii au pierdut și în etapa a 6-a, scor 1-2 cu Minaur Baia Mare, și au ajuns, astfel, la a șasea înfrângere consecutivă din campionat.

Sticla Arieșul Turda se află pe ultimul loc în Seria a 8-a | Foto: ACS Sticla Arieșul Turda Facebook

Sticla Turda nu se regăsește după promovarea neașteptată în al treilea eșalon.

Cu doar o săptămână înainte de începutul sezonului, nemulțumită de seria în care a fost repartizată, Gloria Lunca Teuz Cermei s-a retras din campionat.

Formația din județul Arad a fost înlocuită cu Arieșul Sticla Turda, singura echipă care a pierdut barajul de promovare din Liga a 4-a dar care și-a depus actele pentru a participa în a treia ligă.

Totuși, ceea ce părea a fi începutul unui vis frumos s-a transformat, în scurt timp, într-un coșmar pentru turdeni.

Sticla a pierdut toate meciurile din acest sezon și ocupă ultimul loc al seriei a 8-a.

Mai mult, formația antrenată de Marius Popescu este singura dintre toate echipele care evoluează în Liga a 3-a care nu a adunat niciun punct până în acest moment!

Din punct de vedere sportiv, Sticla Arieșul Turda este chiar și sub FCU Craiova 1948.

Deși a fost depunctată cu 106 puncte iar, ulterior, exclusă din campionat, formația patronată de Adrian Mititelu a obținut, pe teren, un punct, după remiza cu Academica Balș din prima etapă, scor 0-0.

Rezultatele echipei de până acum

Arieșul Turda – Sântandrei 2-4

SCM Zalău – Arieșul Turda 5-0

Arieșul Turda – Sănătatea Cluj 0-4

Arieșul Turda – Lotus Băile Felix 0-1

Olimpia Satu Mare – Arieșul Turda 3-0

Arieșul Turda – Minaur Baia Mare 1-2

Următorul meci al celor de la Sticla Turda este programat vineri, 3 octombrie, în deplasare contra celor de la Academia de Fotbal Viitorul Cluj.

