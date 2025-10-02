Prima înfrângere pentru U-BT din noul sezon: Bahcesehir câștigă cu 98-90.

Campioana națională la baschet masculin a ultimelor cinci ediții a început cu stângul noua ediție.

U-BT a cedat în primul meci din EuroCup | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Elevii lui Mihai Silvășan au cedat, scor 90-98, în prima rundă din EuroCup împotriva celor de la Bahcesehir. În fața a aproximativ 7000 de suporteri prezenți în sala BT Arena, clujenii au cedat primul sfert al partidei, 22-25, însă au revenit și la jumătatea meciului tabela arăta egalitate între U-BT și formația turcă, ambele cu câte 45 de puncte.

Mitchell&Co au ieșit mai motivați de la cabine și erau în avantaj cu un punct și după sfertul al treilea, 71-70 în favoarea „studenților”. Diferența de la finalul meciului s-a făcut în ultima parte, când jucătorii antrenați de Marko Barac și-au confirmat statutul de favoriți la câștigarea competiției și au trecut în avantaj la final. A fost 19-28 în ultimul sfert și 90-98 în favoarea turcilor la finalul partidei.

După meci, antrenorul gazdelor a încercat să găsească explicațiile pentru primul eșec suferit în acest debut de sezon.

„Evident, nu suntem mulțumiți de rezultatul acestui meci. Am fost aproape și am arătat că putem să ne luptăm cu, probabil, favorita acestei grupe, o echipă foarte puternică. Am cedat în ultimul sfert, când câteva detalii au făcut diferența, cum ar fi greșelile în apărare și unele mingi pierdute ușor în atac, care le-au adus lor victoria.

De asemenea, recuperările ofensive au fost o problemă pe tot parcursul meciului. Le-am permis 17, ceea ce e mult, și ne-au pedepsit cu câteva aruncări de trei puncte în urma lor. Au avut un procentaj de 50% la aruncările de trei puncte. Asta a fost, practic, povestea meciului”, a spus Mihai Silvășan la conferința de presă.

„Nu suntem mulțumiți, evident, dar este doar primul meci. Am jucat împotriva unei echipe foarte puternice. Nu cred că se aștepta cineva să avem un sezon fără înfrângere. Evident, ne doream să nu se întâmple asta la primul meci de acasă, dar am jucat, repet, în fața unei favorite la câștigarea titlului. Trebuie să învățăm din asta și să mergem mai departe”, a încheiat tehnicianul.

Următorul meci pentru U-BT din BKT EuroCup este programat marți, 7 octombrie, de la ora 19:00. Campionii României se vor deplasa în Lituania pentru duelul cu Neptunas, formație care a cedat în prima etapă. A pierdut în deplasare cu Slask Wroclaw, scor 95-85, iar până vor da piept cu U-BT urmează să mai joace un meci, sâmbătă, în campionatul intern.

Înfrângerea suferită miercuri seara de U-BT Cluj-Napoca a fost prima din acest început de sezon, punând la socoteală și partidele amicale și Supercupa, disputate în presezon. Pe lângă EuroCup, clujenii mai sunt angrenați în trei competiții: Liga Națională, Cupa României și Liga Adriatică.

