U-BT continuă startul excelent din presezon!

U-BT Cluj-Napoca a câștigat în primul amical din Bosnia, scor 94-90 cu BC Igokea.

U-BT a câștigat toate meciurile din amicalele din această vară | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

„Studenții” lui Mihai Silvășan continuă startul fără pas greșit din meciurile de verificare înaintea noului sezon.

După stagiul de pregătire efectuat la Vâlcea, ardelenii s-au deplasat la Aleksandrovac, în Bosnia și Herțegovina.

U-BT, impecabilă în amicale

În primul meci, U-BT a întâlnit BC Igokea, chiar viitorul adversar din Liga Adriatică. După o partidă cu 14 răsturnări de scor, alb-negrii au ieșit învingători de pe parchet la o diferență de 4 puncte, 94-90.

Cel mai bun jucător din echipa românilor a fost Mitch Creek, care a terminat partida cu 19 puncte, 2 recuperări și 2 pase decisive.

El a fost urmat de Daron Russell (17 puncte, 2 recuperări și 4 assist-uri), Karel Guzman (15 puncte, 5 recuperări și 3 pase decisive) ș Iverson Molinar (14 puncte, 4 recuperări și 8 pase decisive).

Creek, care poate evolua ca extremă mică sau fundaș, a acuzat oboseala deplasării, însă este de părere că jocul echipei sale a funcționat, în cele din urmă.

„A fost un meci bun pentru noi, chiar dacă eram obosiți după un drum lung până aici. Alături de colegii mei am fost atenți la planul de joc al antrenorului, am plimbat mingea eficient, adunând 29 de assist-uri, ceea ce e un record în cele 3 meciuri de pregătire de până acum.

Să câștigăm în fața unei echipe fizice, cum e Igokea, ne demonstrează că ne putem impune stilul de joc și în deplasare, în fața unor adversari puternici”, a spus acesta la finalul partidei pentru site-ul clubului.

Silvășan: „Nu am căutat scuze, indiferent de situație”

Și tehnicianul echipei, Mihai Silvășan, a fost de aceeași părere când a venit vorba despre condițiile în care s-a desășurat partida.

„Nu toate condițiile au fost perfecte pentru a juca, dar nu am căutat scuze, indiferent de situațiile prin care am trecut. Am încercat să găsim soluții și, până la urmă, am reușit să câștigăm.

Este foarte important, chiar dacă a fost doar un amical, să începem să formăm obiceiuri bune și sănătoase, pe care să le păstrăm odată cu startul sezonului. Chiar dacă Jeff Taylor a lipsit, iar Nathan Mensah a avut din nou câteva probleme, am arătat caracter și am demonstrat că avem calitate.

Evident, sunt multe aspecte pe care le putem îmbunătăți, dar luăm lucrurile pas cu pas și încercăm să ne concentrăm pe fiecare etapă a acestui proces”, a declarat antrenorul la sfârșitul partidei.

Sezon istoric la Cluj!

Ultima parte din presezon pentru U-BT Cluj-Napoca va avea loc în Serbia. Și aici, la fel ca în Bosnia și Vâlcea, ardelenii se vor duela cu două echipe: pe 22 septembrie contra KK Mega Basket și pe 24 septembrie împotriva Spartak Subotica.

Între cele două stagii de pregătire din străinătate, ardelenii vor susține primul meci oficial din noul sezon, Supercupa împotriva celor de la CSO Voluntari, programată pe 20 septembrie la Brașov.

Pentru U-BT urmează un sezon cum nu a mai existat în baschetul românesc până în acest moment. Campioana en-titre din liga națională masculină va fi prima echipă din România care participă, în același sezon, la două competiții europene de top: ABA League și BKT Eurocup.

