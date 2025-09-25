U-BT renunță la ultimul meci amical!

Campioana la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a renunțat la ultima partidă de verificare programată în stagiul de pregătire din Serbia.

U-BT a câștigat toate cele patru amicale disputate în această vară | Foto: U-BT Cluj-Napoca

„Studenții” trebuiau să dea piept cu Spartak Subotica, dar s-a luat decizia anulării meciului iar echipa să revină mai devreme în România.

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan se pregătesc acum pentru primul meci din noul sezon. U-BT va debuta la începutul lunii octombrie în BKT EuroCup, contra celor de la Bahcesehir.

Clujenii au parte un moral excelent înaintea acestei partide: au câștigat toate cele cinci meciuri disputate până acum, printre care se numără și SuperCupa României.

Pe lângă EuroCup, U-BT va participa în alte trei competiții: Liga Naţională, Cupa României şi Liga Adriatică. Participarea în cea din urmă va fi o premieră pentru baschetul românesc, fiind prima echipă românească care participă în această competiție

