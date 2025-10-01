Noul sezon pentru U-BT debutează astăzi!

Campioana națională a ultimelor cinci ediții la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca se pregătește de startul noului sezon.

U-BT va evolua în patru competiții în noul sezon | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Debutul elevilor lui Mihai Silvășan va avea loc în această seară, de la ora 19:00, în sala BT Arena, împotriva grupării Bahcesehir.

Turcii vin cu un moral excelent în România: au câștigat ultimele trei meciuri înaintea confruntării de miercuri. I-au învins pe Anadolu Efes (84-70) și Tofas (99-82) în partidele de verificare, apoi pe cei de la Galatasaray, scor 93-86, în prima etapă din Superliga Turciei.

De partea cealaltă, și clujenii vin după o perioadă de succes. Au înregistrat patru victorii în cele patru partide amicale și au câștigat și Supercupa după o victorie în fața celor de la CSO Voluntari, scor 80-75.

Pentru a nu risca mai multe accidentări înaintea noului sezon, clujenii au hotărât să-și anuleze ultimul amical din Serbia, cu Spartak Subotica, și să revină mai devreme la Cluj pentru pregătirea debutului în noul sezon.

Înaintea meciului de miercuri, situația a doi jucători este incertă: Woodbury are o entorsă de gradul I, în timp ce recuperarea lui Mensah este încă sub semnul întrebării.

U-BT Cluj-Napoca va avea parte de o ediție cum nu a mai fost până acum: vor evolua în patru competiții diferite, Liga Națională, Cupa României, Eurocup și Liga Adriatică.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: